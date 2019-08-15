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15 авг 2019

Дорога в сочинские горы станет платной

Дорога в сочинские горы станет платной

Власти обсуждают введение платы за проезд по автомобильной трассе Адлер – Красная Поляна, которая была самым дорогим объектом олимпийской стройки

В России могут ввести плату за проезд по автомобильной трассе из Адлера в Красную Поляну, где находятся популярные горнолыжные курорты. Как рассказали изданию «Ведомости» два федеральных чиновника и два участника правительственных совещаний, для этого дорогу хотят передать в ведение госкомпании «Автодор». Соответствующее решение может быть принято уже этой осенью. В этом случае, пункты взимания платы могут появиться на трассе уже до конца года.

Напомним, что ранее также обсуждался проект строительства новой дороги Джубга-Сочи, которую почти сразу окрестили самой дорогой трассой России. Предварительно, стоимость работ на 120-километровом участке могла составить 1,2 трлн рублей. Предлагалось построить между двух городов современный автобан с четырьмя полосами движения, однако проект столкнулся со сложностями реализации. Например, из-за особенностей горного ландшафта потребовалось бы строительство более 40 мостов и 27 тоннелей.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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