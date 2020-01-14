Дорогу к курортам Красной поляны сделают платной

В России собираются ввести плату за проезд по автомобильной трассе из Адлера в Красную Поляну, где находятся популярные горнолыжные курорты

В Минтрансе пояснили, что на данный момент вопрос перевода дороги Адлер — Красная Поляна в платный режим еще не согласован. В случае если проект получит зеленый свет, на трасе будет действовать безбарьерная система оплаты free flow (без шлагбаумов). При этом на старом направлении А-149 будет обеспечена полноценная бесплатная альтернатива.

Сообщается, что в случае реализации перевод этой трассы в платный режим займет не более двух лет с момента одобрения проекта правительством РФ. Несколько слов было произнесено в отношении системы free flow. В правительстве заявляют, что основным преимуществом безбарьерных ПВП с технологией free flow для водителей является отсутствие необходимости снижения скорости движения и совершения маневров при оплате проезда по платным участкам автодорог. Кроме того, система free flow способствует снижению затрат на строительство.