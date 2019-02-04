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4 фев 2019

Дорожная реновация

Дорожная реновация

Стационарных постов ГИБДД на российских дорогах превеликое множество, однако достаточно большая их часть стоит заброшенной и не имеет какого-либо функционала. В скором времени все может кардинально измениться

Нет, убирать их никто не будет, однако вторую жизнь они получат. Дело в том, что МВД уже в ближайшее время может передать Росавтодору заброшенные посты ДПС. Их предполагается  переделать в площадки для отдыха водителей. Это будут охраняемые и оборудованные места, с дежурящими медработниками и полицией. Такие площадки нужны, если автомобилисту необходим отдых, ненастная погода не дает продолжить путь или машина сломалась. Но в основном они предназначены для водителей большегрузов.

На данный момент ведомства уже определили первые четыре участка на федеральных трассах, где будут оборудованы такие зоны. «Островки безопасности» должны появиться в Ставропольском крае (на 380-м км трассы Р-217 «Кавказ»), в Белгородской области (на 652-м и 678-м км автодороги М-2 «Крым») и в Тверской области (на 116-м км автодороги М-10 «Россия»).

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При написании новости использовалась информация:
РБК, За Рулем

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