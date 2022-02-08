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8 фев 2022

Дорожные камеры смогут фиксировать опасное вождение

Дорожные камеры смогут фиксировать опасное вождение
Московские власти планируют провести обновление  дорожных камер, которое должно расширить их функционал. Сообщается, что после модернизации софта комплексы смогут фиксировать опасное вождение.
«У нас есть необходимое количество камер, мы готовы разработать и доработать вместе с производителями программное обеспечение под эти камеры и фиксировать все те действия, которые будут составлять понятие «опасное вождение» —  цитирует «Парламентская газета» замглаву Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрея Корнеева.
 
Надо сказать, что термин «опасное вождение» появился в ПДД еще шесть лет назад. Он охватывает широкий спектр маневров, которые выполнять водителям нежелательно.  Среди всего прочего стоит выделить резкие перестроения, резкое торможение без необходимости или несоблюдение дистанции до  впередиидущего автомобиля.

При написании новости использовалась информация:
Парламентская газета

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