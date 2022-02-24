Дорожные камеры стали часто ошибаться

С лета позапрошлого года столичные дорожные камеры научились фиксировать новое нарушение - непристегнутый ремень безопасности. Проблема в том, что они часто ошибаются и штрафуют законопослушных автовладельцев

Первые сообщения об ошибках таких камер появились ещё в феврале прошлого года. Тогда водитель, получивший несколько постановлений подряд, утверждал, что камера не распознала пристёгнутый ремень на фоне серой куртки с массивным воротником.

На сегодняшний день ассоциация ОКО (производители камер) сообщает, что о систематическом сбое говорить нельзя - ошибки носят единичный характер. Самое интересное - камеры будут ошибаться и дальше! Дело в том, что нейросеть, которая фиксирует и обрабатывает нарушения порой не способна распознать ремень безопасности, например, в момент, когда он сливается с одеждой. К слову, на некоторых дорогих моделях, в частности на спорткарах,ремни располагаются иначе, чем у большинства массовых машин, в результате чего камера просто не видит ремни, так как электроника не "думает" дальше установленных стандартов. В ОКО говорят, что постоянно работают над обучением программного обеспечения камер и принимают во внимание каждый спорный случай нарушения.