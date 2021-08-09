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9 авг 2021

Дорожные камеры стали следить за ближним светом.

Дорожные камеры стали следить за ближним светом.

Похоже водителям стоит снова напрячься - дорожные камеры начали фиксировать новое нарушение - неработающий ближний свет

Как сообщает "Коммерсантъ", в данный момент проходит своеобразная обкатка нового программного обеспечения - нарушение фиксируется лишь в одном регионе - в Нижнем Новгороде. Более того, это было сделано по инициативе местного ГАИ. Отметим, что штрафы за нарушения также выписываются (обычно тестовый режим не предполагает подобной практики).

На федеральном уровне новая технология заработает уже этой осенью. Изначально эксперимент охватит 12 регионов, включая столичный. Со временем зона применения будет расширяться. Напомним, что по правилам ближний свет (или ДХО) должны работать и в дневное время. Что касается санкций, то за данное нарушение положен штраф в размере пятисот рублей.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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