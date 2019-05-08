Из-за плохой погоды автомобилистов просят быть осторожными и не парковаться под деревьями. В городе ожидаются дождь, гроза и сильный ветер. Сообщается, что за сегодня выпадет треть месячной нормы осадков.



В Центре организации дорожного движения просят столичных водителей избегать парковок возле деревьев и рекламных щитов из-за того, что в течение дня сегодня в Москве ожидаются дождь, гроза и сильный ветер.

В свою очередь, в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» водителям вообще рекомендуют отказаться сегодня от поездок на личном транспорте. В АМПП отметили, что из-за ливня на дорогах Москвы ухудшится видимость, соответственно, возрастет вероятность ДТП.

