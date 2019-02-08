Дорожные зайцы

Автодор говорит о многомиллионных убытках, причиной которым являются "зайцы" на платных трассах. Видимо организация уже настолько устала от нарушителей, что решила с ними бороться самыми радикальными способами

Введение черных списков водителей станет решением всех проблем. Обсуждение этого проекта на законодательном уровне уже ведет Государственная компания «Российские автомобильные дороги» («Автодор») совместно с ГИБДД. Как заявил глава организации Вячеслав Петушенко: «У нас сейчас выстроена программа совместно с органами ГИБДД, мы и технические средства сделаем немного другие, чтобы неповадно было, и будем формировать черные списки».

Предполагается, что нарушители будут выявлены с помощью камер видеонаблюдения уже на подъезде к пунктам оплаты. Пока, правда, нет никакой информации относительно предлагаемых санкций. Два года назад Минтранс уже разрабатывал поправки в КоАП о штрафах для автомобилистов за неоплату проезда по платной дороге. По каким-то причинам изменения не были введены.