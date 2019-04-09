Дорожный коллапс на юго-востоке Москвы завершится раньше срока

Ограничения движения на юго-востоке Москвы снимут к утру 10 апреля, хотя ранее предполагалось, что все работы закончатся не раньше четверга

Ограничения движения для автомобилей на юго-востоке Москвы, введенные в связи со строительством метро, начнут снимать вечером во вторник, обычная схема движения транспорта будет восстановлена к утру среды. Об этом сообщалось в официальном Twitter- аккаунте Мэра Москвы. Чуть позже эту информацию подтвердили и в службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Ограничения движения для автомобилей на юго-востоке Москвы начнут снимать после окончания работы компенсационных маршрутов "КМ", которые продолжат перевозить пассажиров до вечера 9 апреля. Основное количество ограничений и знаков уже к утру 10 апреля будут убраны", - говорится в сообщении. Напомним, что на четырех линиях компенсационных маршрутов задействовано около 600 автобусов. Для обеспечения их приоритетного проезда в некоторых районах юго-востока Москвы изменилась схема движения транспорта, а проезд по ряду улиц в эти дни был закрыт.