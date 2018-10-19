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19 окт 2018

Дорожным камерам обновили систему наказаний

Дорожным камерам обновили систему наказаний

Теперь камеры могут фиксировать очередное нарушение – выезд за стоп-линию перед знаком «СТОП». Уже появились первые обладатели штрафов за подобные нарушения

Для начала взглянем на то, чем грозит подобное нарушение.  За проезд стоп-линии, обозначенной знаками или разметкой, при запрещающем сигнале светофора положен штраф в размере 800 руб. (ч. 2 ст. 12.12 КоАП России), а на нерегулируемых перекрестках штраф составит 500  рублей (ч. 1 ст. 12.16 КоАП России)

Кстати, расположение камер не является секретом. Всего в Москве их две, однако, их количество будет увеличиваться. Их предполагается ставить в основном на аварийных перекрестках. На данный момент – первая камера стоит на  улице Масловка  вторая – на съезде с внешней стороны МКАД на Носовихинское шоссе. Установка таких камер, по мнению ЦОДД,  призвана снизить аварийные ситуации, которые происходят из-за несоблюдения  очередности проезда.

К слову, совсем недавно в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому, установку камер предполагается сделать фиксированной. Сейчас установка камер никак не регламентируется. Планируется, что они будут приравнены к техническим средствам организации дорожного движения, таким как знаки, разметка и отбойники. Если инициатива будет утверждена, то,  согласно закону  об организации дорожного движения, который вступит в силу в конце этого года, камеры, как и знаки, могут быть установлены только после подготовки проекта организации дорожного движения.

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