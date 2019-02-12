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12 фев 2019

Доступная среда

Доступная среда

Интересная ситуация происходит с парковками для инвалидов, которые, оставляя автомобили, на специальных местах, внезапно получают штрафы за неоплату парковки

Невероятно, но факт.  Речь идёт про иногородних  людей, которые, например, приезжают на столичные парковки и получают штрафы за неоплату. Странная ситуация, так как по нынешнему законодательству все инвалиды имеют право на бесплатную парковку на специальных местах вне зависимости от прописки. Разумеется, эта ситуация вызвала множество жалоб со стороны водителей с ограниченными возможностями.

В Минтруда ответственно восприняли факт жалоб и подготовили поправки к законодательству, которые должны окончательно урегулировать все недоразумения. Согласно им, автомобильные наклейки «Инвалид» начнут регистрировать в Федеральном реестре, который появился ещё в 2017 году и находится под управлением Пенсионного фонда РФ. Отсюда сведения в электронном формате будут направляться администраторам парковок во всех регионах.

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При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, Телеканал 360

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