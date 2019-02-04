Доверь машину роботам

Британские ученые... Нет, в этот раз они ничего не стали доказывать, а занялись созданием высоких технологий. Надо отметить, что им сопутствует большой успех, особенно в области робототехники

Будем откровенны, технология, о которой мы будем говорить, принадлежит французским ученым, однако тестирование будет проходить на английской земле, так что британский след здесь все же имеется. Речь идет о специальном парковочном роботе, который будет работать в аэропортах. Пилотный запуск проекта состоится в лондонском аэропорту Гатвик.

Принцип работы относительно прост. Клиент, приезжая в аэропорт, загоняет машину в специальный бокс, откуда ее заберет уже робот. Сам он имеет плоскую колёсную платформу, позволяющую заезжать под автомобиль и приподнимать его при помощи фиксации колёс. Надо учесть, что робот располагает автомобили очень плотно, что увеличивает парковочное пространство. Кстати, в день прилета, автомобиль клиента перемещается к краю парковки, дабы робот смог оперативно доставить его владельцу.