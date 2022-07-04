Ducati рассекретила характеристики своего электрического супербайка

Если в автомобильном мире электрификация уже заняла свои позиции достаточно прочно, то в мире мотоциклов этот тренд только-только набирает обороты – за исключением китайского ноу-нейма, мало у какого солидного бренда есть электробайк в модельном ряду.

Впрочем, интерес к этой области у производителей есть. Известно, что это направление активно разрабатывают в BMW, в Harley Davidson и Ducati – последние, к слову, недавно представили свой первый продукт подобного рода – модель V21L. Здесь электромотор развивает 148 лошадиных сил, а максимальная скорость составляет 275 километров в час.

Сообщается, что мотоцикл заточен под использование на гоночном треке, это означает, что перед инженерами стояла задача добиться максимальной производительности во всех режимах, по этой причине здесь применена система жидкостного охлаждения батарей. Запас хода не уточняется.