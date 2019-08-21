Двигатели автомобилей Aurus пойдут в авиацию

На базе мотора автомобилей российского бренда Aurus разработают специальный силовой агрегат, адаптированный для применения в малой авиации

«Мы взяли базовый автомобильный двигатель, лучший и самый мощный, что есть в России. В чем основная задача? Мы на примере этой работы покажем возможность создания на базе автомобильного двигателя авиационного варианта, продемонстрируем преимущества создания такого адаптированного двигателя по срокам и стоимости», — заявил в своем интервью Российской газете генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П.И. Баранова Михаил Гордин.

Сообщается, что мотор будет дефорсирован с нынешних 600 до 500 лошадиных сил. На такой шаг инженеры идут ради безопасной работы силовой установки на авиационных режимах. Адаптация двигателя для нужд малой авиации позволит серийно выпускать такие моторы на автомобильных предприятиях, что снизит стоимость и сроки производства.