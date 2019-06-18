Движение транспорта перекроют в центре Москвы из-за выпускного бала

Для проезда автомобилей закроют улицу Ильинка, Москворецкую улицу, Кремлевскую и Москворецкую набережные и улицу Варварка

Пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) сообщает, что улица Ильинка будет перекрыта с 21:00 20 июня до окончания мероприятия, Москворецкая улица, Кремлевская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост и улица Варварка - с 23:45 20 июня до 00:15 21 июня. Также будет сужено на одну полосу движение по Моховой улице в районе "Манежа" с 15:00 до 19:30 20 июня.

В ведомстве объяснили, что такие меры приняты из-за бала «Выпускник». В сложившейся ситуации автомобилистам стоит заранее планировать маршрут и быть предельно внимательными за рулем.