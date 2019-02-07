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7 фев 2019

Движение желтых жилетов

Движение желтых жилетов

Европа начинает массово переодеваться в светоотражающие жилетки и выходить на протесты. Сперва это произошло во Франции, а теперь и в Германии. Правда, поводы в обоих случаях были разными

Однако все они связаны с топливом. Если французы бастовали из-за роста цен, то немцы начинают отстаивать права и свободы дизельных автомобилей. Дело в том, что в Германии все больше «зажимают» автомобили с дизельными двигателями. С начала 2019 года вступили в силу ограничения на въезд в ряд городов машин, отвечающих стандарту выбросов ниже Евро-5. На втором этапе, с 1 января 2020 года, запретят машины уже и с двигателями экологического стандарта Евро-5.

Учитывая то, что дизельные автомобили составляют большую часть всего немецкого автопарка, понять граждан вполне можно. В выходные прошли акции протеста автомобилистов Штутгарта, Мюнхена и ряда других городов. Митингующие скандировали, что не должны отвечать за действия бизнеса и властей. Люди вышли на улицы с лозунгами: «Всегда отыгрываются на самых маленьких!», «За Diesel — без экспроприации», «Немедленно остановить все запреты на въезд автомобилей», «Остановите зеленых убийц рабочих мест!» и, наконец, «Спасите дизель!».

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При написании новости использовалась информация:
REGNUM, Движок

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