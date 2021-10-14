Джереми Кларксон назвал лучший автомобиль 2021 года

Известный телеведущий и автомобильный эксперт назвал лучший автомобиль текущего года. Вы не за что не догадаетесь, что именно скрывается за этим громким словом.

Как вы думаете, какой автомобиль удостоился внимания Кларксона? Спорткар? Инновационный электромобиль? Или какой-нибудь Land Rover Defender, как дань уважения матери Англии? Удивительно, но ничего из вышеперечисленного!

Кларксон отдал предпочтение японскому хэтчбеку Toyota Yaris GR! Любопытно, но Джереми заявил, что изначально не ждал от машины ничего выдающегося. До последнего дня он считал, что «Ярис» является транспортом «недавно овдовевших старушек, которым нужно что-то, чтобы ездить с подругой в бридж-клуб».

Впрочем, после теста Кларксон поменял свое мнение. Его удивила сбалансированность шасси хот-хэтча, а также прекрасное поведение на дороге вне зависимости от покрытия. Напомним, что GR Yaris оснащается 1,6-литровым турбомотором, развивающим 272 л.с. и 360 Нм крутящего момента в паре с шестиступенчатой «механикой» и способен ускориться до 100 км/ч за 5,5 секунды.

История же модели Yaris начинается в 1998 году, когда на автосалоне во Франкфурте был представлен первый серийный автомобиль. Первое поколение модели оснащалось атмосферными двигателями объемом от 1.0 и 1.3 литра. В качестве трансмиссий использовалась 5-ступенчатая механика или 4-ступенчатый автомат.