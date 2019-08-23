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23 авг 2019

Джиперы уничтожают деревья

Джиперы уничтожают деревья

Волонтёрская организация YMCA посадила в заповеднике Bucks Cove Run, расположенном в американском штате Нью-Джерси, 400 саженцев сосен. Через три дня все саженцы были раздавлены

Вся ирония заключается в том, что саженцы были посажены ради восстановления природы после покатушек на внедорожниках. Дело в том, что территорию некоторое время назад облюбовали местные жители, которые приезжали сюда на внедорожниках и пикапах. Вот и получилось так, что деревья посадили во благо и против нарушителей, а те же самые нарушители все и разрушили снова.

Причем повлиять на проблему достаточно сложно, так как часть заповедника, где и произошли все неприятности, открыта для свободного посещения и на неё не распространяются природоохранные требования. Местные волонтёрские организации несколько раз просили власти запретить въезд в заповедник на автомобилях, но пока решение не принято. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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