Джо Байден закручивает гайки автопроизводителям

Новый президент США решил полностью отменить экологические послабления для автомобилистов, которые были установлены в период руководства Дональда Трампа.

Что интересного сделал сорок пятый президент США? Согласно его поручению, рабочая группа провела нормативный акт, который упрощал стандарты средней экономичности автомобилей. До 2006 там была сравнительно высокая норма – каждый год производитель должен был увеличивать на пять-шесть процентов. Акт же понижал этот уровень до значения в полтора процента. Что являлось серьезным послаблением для автомобильной промышленности.

Байден же собирается отменить этот акт и внедрить новый, который повлечет за собой дополнительное ужесточение норм. Помимо запретов он собирается внедрить льготы для электромобилей