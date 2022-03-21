ЕАЭС возвращает нулевые пошлины на ввоз электрокаров

Предупредим сразу – России эта приятная новость не касается, и дело здесь не в санкциях, просто Минпромторг посчитал, что нулевые пошлины затормозят развитие отечественного производства электрокаров

Намерения, может быть, и благие, но сегмент электромобилей в России развит слабо. Во-первых, производство находится в зачаточном состоянии – концепты представлены многими автопроизводителями: и КамАЗом, и УАЗом. Машины разрабатываются и в НАМИ – другое дело, что ни один из них пока не готов встать на конвейер. Минпромторг сообщает, что к серийному выпуску близки машины фирмы Concordia. Речь идет об электрокарах Urbis. Фактически, Urbis –модульная платформа, на которой построят целое семейство электромобилей, включая автобусы и легкие грузовики. Первые автомобили увидят свет в конце этого года.

Что касается продаж, то по данным «Автостата» за прошлый год россияне купили всего 2254 «батарейных» машины, что в три раза больше, чем в 2020-м. Впрочем, с объемами продаж обычных машин эти цифры совершенно несравнимы.