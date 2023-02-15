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15 фев 2023

Единый полис ОСАГО для России и Белоруссии появится совсем скоро

Единый полис ОСАГО для России и Белоруссии появится совсем скоро

Общий полис ОСАГО, который будет обеспечивать страховое покрытие в России и Белоруссии, можно будет оформить летом нынешнего года

Фактически, новый документ отправит в прошлое, так называемые, «зеленые карты» (дополнительные полисы страхования) - для международных поездок, разумеется, они еще потребуется, но в Беларусь, например, наши соотечественники смогут ездить и без них, пользуясь обычным полисом.

На сегодняшний день законопроект проходит стадию финального обсуждения в Парламенте. Уже в марте его направят на рассмотрение и принятие.

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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