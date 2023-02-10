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10 фев 2023

Еще один компонент для Lada Vesta смогли "импортозаместить"

Еще один компонент для Lada Vesta смогли "импортозаместить"

Lada Vesta оборудуют электрическим усилителем руля калужского производства - от компании "Автоэлектроника".

Как сообщают СМИ,  опытный образец ЭУР уже отправлен на тольяттинскую площадку АвтоВАЗа. Он будет использован для отладки технологической сборки на конвейере. Серийное производство детали может быть запущено в середине лета нынешнего года. Любопытный факт - вышеупомянутую запчасть могут предоставить и другие поставщики из России, например,  дагестанский «Авиаагрегат». 

Правда, это предприятие нацелено обеспечить необходимыми деталями другую модель отечественного концерна - семейство  Granta.

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