Еще один компонент для Lada Vesta смогли "импортозаместить"

Lada Vesta оборудуют электрическим усилителем руля калужского производства - от компании "Автоэлектроника".

Как сообщают СМИ, опытный образец ЭУР уже отправлен на тольяттинскую площадку АвтоВАЗа. Он будет использован для отладки технологической сборки на конвейере. Серийное производство детали может быть запущено в середине лета нынешнего года. Любопытный факт - вышеупомянутую запчасть могут предоставить и другие поставщики из России, например, дагестанский «Авиаагрегат».

Правда, это предприятие нацелено обеспечить необходимыми деталями другую модель отечественного концерна - семейство Granta.