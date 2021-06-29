Еще один регион РФ обеспечил льготами владельцев электромобилей

Удмуртия стала еще одним регионом России, где ввели льготы для владельцев электромобилей. Льготы приятные - освобождение от транспортного налога.

«На территории Удмуртской Республики вводится освобождение от транспортного налога для автомобилей вида «электрический», закон вступает в силу после опубликования и распространяет действие с 1 января 2021 года. Соответственно, кто купил в этом году, имеет право на льготу и ставку «ноль» по транспортному налогу», — цитирует ТАСС председателя постоянной комиссии регионального Госсовета по бюджету, налогам и финансам Владимира Паршина.

Любопытно, но некоторое время назад глава региона даже предложил самому Илону Маску построить на российской земле полноценный завод. Правда, глава Tesla не ответил на предложение, хотя сам высказывался об идее налаживания производства в России.