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9 ноя 2017

Euro NCAP разбил семь новых кроссоверов

Euro NCAP разбил семь новых кроссоверов

Независимая организация Euro NCAP провела краш-тесты последних новинок европейского рынка: Volvo XC60, Mitsubishi Eclipse Cross, Citroen C3 Aircross, Opel Crossland X, Skoda Karoq, Volkswagen T-Roc, Volkswagen Polo и Seat Arona.

Неприятных сюрпризов не случилось: все автомобили заработали высшие пять звезд. Естественно, чем автомобиль крупнее и дороже, тем он безопаснее, так что лидером этой сессии стал Volvo XC60 защита пассажиров которого оценена в 98%, детей — в 87%, пешеходов — в 76%, эффективность электронных систем оценена в 95%. Единственное к чему придрались эксперты: защита грудных клеток пассажиров второго ряда при фронтальном ударе со 100-процентным перекрытием.

Чуть хуже оценена безопасность Mitsubishi Eclipse Cross, безопасность взрослых пассажиров которого оценена в 97%. Эффективность электроники здесь оценена в 71%. У Citroen C3 Aircross защита взрослых пассажиров оценена в 85%, у Skoda Karoq она составила 93%, хэтчбек Volkswagen Polo набрал в этой дисциплине 96%. Столько же заработал кроссовер VW T-Roc. У Seat Arona защита взрослых пассажиров оценена в 95%, у Opel Crossland X — в 85%.

Самым безопасным автомобилем этого года по версии Euro NCAP остается Alfa Romeo Giulia с  98% за защиту взрослых пассажиров. Это столько  же, сколько у Volvo XC60, но у последнего 37,2 балла, в то время как у итальянского седана — 37,4 балла.
 

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Euro NCAP

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