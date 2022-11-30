Evolute может отказаться от запуска i-Van

Несколько дней назад российские СМИ обнаружили, что отечественный автопроизводитель убрал с официального сайта всю информацию о своей будущей новинке - минивэне i-Van. Поползли даже слухи о том, что запуск модели и вовсе не состоится

Впрочем, пресс-служба российской компании уже опровергла все слухи. «Информация с сайта о модели убрана в связи с тем, что минивэн i-Van в данный момент проходит адаптацию для российского рынка. После модернизации информация со всеми техническими данными об электромобиле должна вернуться на сайт, а сама машина отправится в производство» - говорится в официальном сообщении Evolute.

Напомним, что i-Van, по сути, является перелицованной копией китайского микроавтобуса Dongfeng LingZhi. Машина оснащается одним 122-сильным электромотором на задней оси, с которым минивэн способен разгоняться до первой сотни за 18 секунд. К слову, сам китайский микроавтобус является лицензионной копией Mitsubishi Delica.