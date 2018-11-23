Европа бастует против цен на бензин

В 2019 году власти Франции планируют увеличить налог на дизельное топливо на 6,5 процента, а на бензин — на 2,9 процента. Правительство принимает такие меры, чтобы стимулировать водителей использовать более экологичные виды транспорта. Однако, население страны выступает против

Пока в России либо мирятся, либо как-то пытаются договариваться о ценах на топливо, жители европейских стран не хотят ни с чем мириться и готовят забастовки. Правительство повышает цены на дизель, а мы выйдем на баррикады!

Вся эта история началась во Франции, а теперь перекинулась на соседнюю Бельгию. Протестующие перекрыли движение на автострадах, ведущих в Брюссель. Около 250 грузовиков оказались заблокированы на трассе Е19 из Монса, еще 150 — на автостраде N6. В СМИ уже назвали это «акцией желтых жилетов», поскольку активисты одеты в яркую светоотражающую одежду, которую обычно носят водители.

По неподтвержденной информации в столкновениях с полицией участвовали около 400 человек. И если забрасывание камнями и горящими бутылками как-то уживается с разбиванием окон у машин, то новости об использовании бастующими лазеров против вертолетов воспринимаются неким фарсом.