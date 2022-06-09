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9 июн 2022

Европа официально откажется от ДВС в 2035 году

Европа официально откажется от ДВС в 2035 году

Парламент Евросоюза принял резолюцию,  согласно которой скоро будет запрещена продажа новых машин с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания

Есть два важных нюанса. Во-первых, все эти резолюции европарламента  носят лишь рекомендательный характер, и не являются обязательными к исполнению. Во-вторых,  уже факт того, что большинство членов парламента выступили за принятие резолюции, указывает нам на то, что во многих странах уже готовы проводить жесткую «зеленую» политику в отношении автомобильного мира.

Любопытный факт, уже сейчас, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей, электромобили и гибридные автомобили с подзарядкой от сети составляют 18% новых легковых автомобилей, проданных в ЕС в прошлом году.  Отметим, что даже сами автопроизводители активно поддерживают свой переход на «зеленые» рельсы. Тот же Volkswagen уже сообщил, что в 2030 году в модельной линейке не останется ни одной традиционной модели.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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