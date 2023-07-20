Европейцы чаще пересаживаются на электрические автомобили

Согласно отчету, опубликованному Ассоциаций европейских производителей, доля проданных электромобилей за июнь достигла 15,1%, а доля проданных дизельных автомобилей за этот период составила 13,4%

Также отмечается, что большую часть рынка пока занимают бензиновые автомобили, но в ближайшем будущем их догонят гибриды, которые за прошлый месяц заняли 25%. Продажи гибридных автомобилей смогли достичь такого значительного объема благодаря увеличению спроса в Германии (+59%), Италии (+29,9%), Франции (+27,9%) и Испании (+22,7%).

За последние пол года продажи электромобилей в Европе увеличились на 66,2% (703,6 тыс экземпляров), что в два раза больше, чем показатели за весь 2022 год. Лидерами по электрификации стали Нидерланды, Германия и Франция.