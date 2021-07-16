Европейцы не хотят ездить на электромобилях

В последнее время в сети появляется все больше информации об отказе правительств европейских стран от машин с обычными двигателями в пользу электромобилей.

Особенно по этому поводу сокрушаются французы и немцы. Первые считают, что отказ от ДВС может привести к массовой потере людьми рабочих мест. Дело в том, что производство электрокаров является менее затратным процессом, а значит к 2035 году во Франции безработных может стать примерно на 100 000 человек больше.

Что касается Германии, то местные общественные организации не сильно верят в то, что реализацию планов по переходу на электромобили можно осуществить к запланированному 2035-году. По мнению немецкой общественности борьбу с вредными выбросами надо вести в 2040 году, а пока сконцентрироваться на разработке гибридов.