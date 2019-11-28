Европейские столицы запрещают автомобили с ДВС

Власти Брюсселя полностью запретят эксплуатацию автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями к 2030 и 2035 годам соответственно

«Столичный регион Брюсселя объявил о решении запретить автомобили [с дизельными двигателями] с 2030 года, а c бензиновыми — с 2035 года. Это решение принято в рамках усилий города по очистке воздуха. Экологическая выгода будет заключаться в сокращении на 40% выбросов углекислого газа в городе уже к 2030 году», — сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Брюсселя.

Любопытно, что дизельные машины старше 20 лет в Брюсселе уже находятся, что называется, вне закона. Запрет на въезд для таких автомобилей действует с прошлого года. Возрастные машины с дизельными силовыми установками отслеживают по номерным знакам с помощью камер.