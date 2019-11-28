Автомобильный портал Motorpage
28 ноя 2019

Европейские столицы запрещают автомобили с ДВС

Европейские столицы запрещают автомобили с ДВС

Власти Брюсселя полностью запретят эксплуатацию автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями к 2030 и 2035 годам соответственно

«Столичный регион Брюсселя объявил о решении запретить автомобили [с дизельными двигателями] с 2030 года, а c бензиновыми — с 2035 года. Это решение принято в рамках усилий города по очистке воздуха. Экологическая выгода будет заключаться в сокращении на 40% выбросов углекислого газа в городе уже к 2030 году», — сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Брюсселя.

Любопытно, что дизельные машины старше 20 лет в Брюсселе уже находятся, что называется, вне закона. Запрет на въезд для таких автомобилей действует с прошлого года. Возрастные машины с дизельными силовыми установками отслеживают по номерным знакам с помощью камер.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...

Власти продлили программы льготного автокредитования

28 ноября 2019

На платных трассах введут льготы для инвалидов

28 ноября 2019

Aston Martin будет производить алкоголь

28 ноября 2019

Tesla предложила заменить дворники лазерами

28 ноября 2019
Volkswagen ID.3 1st Edition 2020

Volkswagen подарит Китаю очень много денег

27 ноября 2019

Бренд Lifan умрет

27 ноября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus ES - lexus es 2019 он представит вас в лучшем виде Тест драйв
28 ноября 2019

Lexus ES
"Он представит вас в лучшем виде"
Jaguar E-Pace - jaguar e-pace 2018 как личный фитнес-тренер
Тест драйв
25 ноября 2019

Jaguar E-Pace
"Jaguar E-Pace как личный фитнес-тренер"
Fiat Doblo - fiat doblo 2015 карета или тыква?
Тест драйв
22 ноября 2019

Fiat Doblo
"Карета или тыква?"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 7 4 4