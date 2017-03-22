ФАС провела исследование и подсчитала общее количество жалоб на страховщиков, по результатам которого самими проблемными оказались продавцы ОСАГО

С 2013 по 2016 год на страховщиков пожаловались более пятнадцати тысяч раз, в то время, как общее количество жалоб на все прочие виды страхования за этот же период не превысило две с половиной тысячи.

Чаще всего наши соотечественники жаловались на навязывание им дополнительных продуктов при заключении договора страхования ОСАГО, предложения пройти техосмотр в прикрепленном к страховой пункте осмотра, на большие очереди и на дефицит самих полисов, а также на завышение стоимости договора и не применение должного коэффициента «бонус-малус».

Интересно и то, что из 15 тысяч обращений, предписания о необходимости прекратить нарушения были выданы всего 352 раза, а судами дела о наложении штрафа на нарушителей рассматривались 324 раза, из которых лишь по 241 были вынесены положительные решения. По-видимому, внимания ФАС заслуживали лишь самые крупные нарушения, по статистике за три года служба назначила штрафов на общую сумму 225,5 миллионов рублей и взыскала 103,2 миллиона рублей в бюджет государства с компаний, чей доход, по мнению ФАС, был получен путем нарушения антимонопольного законодательства.