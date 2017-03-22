Автомобильный портал Motorpage
22 мар 2017

ФАС признала ОСАГО самым проблемным видом страхования

ФАС признала ОСАГО самым проблемным видом страхования
Автор фото: ФАС

ФАС провела исследование и подсчитала общее количество жалоб на страховщиков, по результатам которого самими проблемными оказались продавцы ОСАГО

С 2013 по 2016 год на страховщиков пожаловались более пятнадцати тысяч раз, в то время, как общее количество жалоб на все прочие виды страхования за этот же период не превысило две с половиной тысячи.

Чаще всего наши соотечественники жаловались на навязывание им дополнительных продуктов при заключении договора страхования ОСАГО, предложения пройти техосмотр в прикрепленном к страховой пункте осмотра, на большие очереди и на дефицит самих полисов, а также на завышение стоимости договора и не применение должного коэффициента «бонус-малус».

Интересно и то, что из 15 тысяч обращений, предписания о необходимости прекратить нарушения были выданы всего 352 раза, а судами дела о наложении штрафа на нарушителей рассматривались 324 раза, из которых лишь по 241 были вынесены положительные решения. По-видимому, внимания ФАС заслуживали лишь самые крупные нарушения, по статистике за три года служба назначила штрафов на общую сумму 225,5 миллионов рублей и взыскала 103,2 миллиона рублей в бюджет государства с компаний, чей доход, по мнению ФАС, был получен путем нарушения антимонопольного законодательства. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
ФАС

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mazda Hazumi Concept 2017

Mazda работает над гибридом

22 марта 2017

Двое рабочих приостановили производство конвейера BMW на 40 минут

21 марта 2017
Honda CR-V 2017

Новая Honda CR-V с третьим рядом сидений

21 марта 2017
Aston Martin

Aston Martin на батарейках

21 марта 2017

На трассе М3 введен платный проезд

21 марта 2017
Tesla

Tesla прекращает производство Model S

21 марта 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Ford Explorer - дороги россии. если уйти на север Автопутешествия
22 марта 2017

Ford Explorer
"Если уйти на Север"
BMW 7 series - bmw 740ld xdrive 2016 превосходя ожидания
Тест драйв
20 марта 2017

BMW 7 series
"Превосходя ожидания"
Cadillac CTS - cadillac cts 2017 как у элвиса
Тест драйв
17 марта 2017

Cadillac CTS
"Как у Элвиса"
Hyundai Creta, Renault Kaptur - hyundai creta 2016 и renault kaptur 2016 женские штучки
Сравнительный тест
15 марта 2017

Hyundai Creta, Renault Kaptur
"Женские штучки"

Написано новостей:

1 8 4 7 1