ФБР подозревает Китай в краже автомобильных технологий

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что китайцы активизировали кражу разработок в сфере электрического транспорта

«Мы видим, как китайские компании крадут американскую интеллектуальную собственность, чтобы избежать жесткой борьбы за инновации, а затем используют ее, чтобы конкурировать с теми американскими компаниями, которые они преследовали, фактически обманывая дважды», — заявил глава Федерального бюро расследований.

КНР использует разные методы для кражи американских технологий, считают в ФБР. Чаще всего они сводятся к кибератакам, промышленному шпионажу и воровству разработок. Сейчас в ФБР инициировано около 1000 расследований попыток Китая похитить американские технологии. Глава бюро добавил, что в расследованиях участвуют все 56 отделений ведомства. Рэй признал, что остановить кражи интеллектуальной собственности будет крайне сложно. Он призвал компании усилить свою безопасность и пересмотреть линии поставок в Китай.