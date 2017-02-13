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13 фев 2017

FCA Group в январе лишилась почти 13 процентов российских продаж

FCA Group в январе лишилась почти 13 процентов российских продаж
Автор фото: фцагруп.ком

По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе текущего года итальяно-американский концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) продемонстрировал негативную динамику продаж на российском авторынке.

Согласно данным, указанным в ежемесячном отчете АЕБ, по итогам прошлого месяца объем продаж автомобилей итальяно-американского концерна в России был зафиксирован на уровне 214 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 12,7%. За отчетный период доля FCA на российском рынке не изменилась и осталась на прошлогоднем уровне – 0,3%.

Наибольшая доля (57%) в структуре российских продаж концерна приходится на автомобили итальянского бренда Fiat. За месяц официальные дилеры компании передали в руки своих российских клиентов 122 автомобиля, тем самым ухудшив свой прошлогодний результат более чем на четверть (-25,6%).

Оставшиеся 43% продаж приходятся на автомобили американского бренда Jeep. В абсолютных числах, объем реализации американских внедорожников на территории РФ составил 92 экземпляра, прирост этого показателя в годовом отношении составил 21,1%.

Стоит отметить, что в январе текущего года на российских дорогах не появилось ни одного нового автомобиля американского бренда Chrysler и итальянского бренда Alfa Romeo. Напомним, что в январе 2015 года россияне приобрели три автомобиля Chrysler и два автомобиля Alfa Romeo.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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