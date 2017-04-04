Российское отделение концерна Fiat Chrysler Automobiles объявило об отзыве автомобилей Jeep, Chrysler, Dodge и Fiat

Всего сервисная кампания затронет 2115 автомобилей, на которых будут проведены различные работы.

Так, на трех Jeep Grand Cherokee, проданных с июля по ноябрь 2014 года выявлены неверные параметры управления корректором фар, что может выражаться в противоположном направлении его срабатывания относительно положения переключателя. На автомобилях будет выполнено перепрограммирование электронного блока управления. Еще шесть Jeep Grand Cherokee, проданных с июня 2016 г. по декабрь 2016 г. отзывают из-за возможного повреждения топливной рампы. Здесь будет выполнена проверка проблемного узла, и при обнаружении повреждений будет произведена его замена.

На 99 Dodge Journey, проданных с мая 2012 года по апрель 2016 года будет выполнена герметизация наконечника жгута проводов «массы», крепящегося к правой опоре стойки передней подвески, для предотвращения попадания в него влаги. Кроме того будут проверены жгуты проводов блока управления ABS и фар/панели приборов на предмет наличия влаги и при необходимости отремонтированы или заменены на новые.

Также отзыву подлежат 616 Fiat Freemont, проданных с мая 2012 года по апрель 2016 года. Причиной отзыва автомобилей является возможная протечка воды внутрь блока ABS через наконечник одного из кабелей массы. На машинах будет выполнена проверка и в случае необходимости произведена герметизация кабелей, также возможна замена всего модуля ABS.

Отзыву подлежат 284 автомобиля Chrysler, Dodge Grand Voyager и Journey, которые были проданы с октября 2008 г. по октябрь 2009 г. из-за возможной неисправности модуля управления системами безопасности из-за коррозии во встроенном блоке питания. На автомобилях будет произведена замена оригинального блока управления.

В организованную сервисную кампанию попал 401 Jeep Wrangler, которые отзываются из-за опасного воздействию пыли на контактор подушки безопасности, находящийся в рулевой колонке. Это может нарушить действие электроцепи фронтальной подушки и привести к загоранию контрольной лампы. На автомобилях будет произведена замена спирального контактора рулевой колонки, ее задней крышки и кожуха рулевой колонки.

Еще 131 Jeep Wrangler, проданный с сентября 2015 г. по март 2017 г. отзывается из-за проблем с передними датчиками столкновения. Перед тем, как при аварии блок управления успеет получить «сигнал столкновения», провода могут быть повреждены и контакт нарушится. Чтобы избежать этого, штатный жгут переднего модуля будет проложен и закреплен в новом месте.

Также отзыву подлежат 340 Jeep Cherokee, реализованных с июня 2014 г. по май 2016 г. по причине возможного отсутствия накладки расширителей колесных арок.

Отзыву подлежит 221 автомобиль Chrysler 300 из-за проблемного селектора «автомата», способного, в ряде случаев, самостоятельно привести автомобиль в движение. На автомобилях будет выполнена установка нового программного обеспечения, включающего в себя функцию «Auto Park», не позволяющую водителю покинуть свой автомобиль, не переведя рычаг селектора АКПП в положение «PARK». В руководство по эксплуатации автомобиля будет вклеена дополнительная страница с описанием новой функции.

Также в сервисную кампанию включены 14 Jeep Cherokee, проданных с апреля 2015 г. по июль 2016 г. Причиной отзыва стали сиденья, элементы крепления которых не затянуты надлежащим образом. Это может повысить риск получения пассажирами травм во время аварии. Все сидения будут проверены и, в случае необходимости заменены новыми.