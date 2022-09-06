Ferrari назвала дату премьеры своего первого кроссовера

Анонс кроссовера Purosangue состоялся еще в 2018 году, с тех пор сроки премьеры постоянно переносились, но на днях Ferrari окончательно определилась с датой дебюта – 13 сентября.

На данный момент о Ferrari Purosangue (название подтверждено тизером) уже известно довольно много. Кроссовер базируется на новой архитектуре, допускающей установку широкой гаммы двигателей, включая гибридные установки.

Что касается внешности, то автомобиль соберет в себе все черты актуальной модельной линейки. К примеру, головная оптика Purosangue выглядит очень похожей на фары SF90 Stradale. Надо сказать, что Ferrari является, чуть ли не последним производителем спорткаров, которые решили заняться кроссоверами.