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6 сен 2022

Ferrari назвала дату премьеры своего первого кроссовера

Ferrari назвала дату премьеры своего первого кроссовера
Автор фото: фирма-производитель

Анонс кроссовера Purosangue состоялся еще в 2018 году, с тех пор сроки премьеры постоянно переносились, но на днях Ferrari окончательно определилась с датой дебюта – 13 сентября.

На данный момент о Ferrari Purosangue (название подтверждено тизером) уже известно довольно много. Кроссовер базируется на новой архитектуре, допускающей установку широкой гаммы двигателей, включая гибридные установки.

Что касается внешности, то автомобиль соберет в себе все черты актуальной модельной линейки. К примеру, головная оптика Purosangue выглядит очень похожей на фары SF90 Stradale.  Надо сказать, что Ferrari является, чуть ли не последним производителем спорткаров, которые решили заняться кроссоверами.  

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