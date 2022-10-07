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7 окт 2022

Ferrari раскрыла дату презентации нового суперкара

Ferrari раскрыла дату презентации нового суперкара
Новый гоночный гиперкар Ferrari дебютирует 30 октября. Об этом глава автоспортивного подразделения марки Антонелло Колетта рассказал в интервью европейским СМИ.
Об автомобиле мы знаем не так уж и много - у него не будет допуска на дороги общего пользования; его силовая установка будет гибридной.При этом не исключено, что новинка послужит основой для нового гражданского гиперкара: Ferrari лишь в середине прошлого месяца представила план развития до 2026 года, который подразумевает выпуск 15 новых моделей, включая и долгожданного наследника LaFerrari.
 
На данный момент автомобиль проходит испытания и уже проехал более десяти тысяч километров. Машину готовят к гоночному  дебюту в престижных заездах WEC.

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