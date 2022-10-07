Ferrari раскрыла дату презентации нового суперкара

Новый гоночный гиперкар Ferrari дебютирует 30 октября. Об этом глава автоспортивного подразделения марки Антонелло Колетта рассказал в интервью европейским СМИ.

Об автомобиле мы знаем не так уж и много - у него не будет допуска на дороги общего пользования; его силовая установка будет гибридной.При этом не исключено, что новинка послужит основой для нового гражданского гиперкара: Ferrari лишь в середине прошлого месяца представила план развития до 2026 года, который подразумевает выпуск 15 новых моделей, включая и долгожданного наследника LaFerrari

На данный момент автомобиль проходит испытания и уже проехал более десяти тысяч километров. Машину готовят к гоночному дебюту в престижных заездах WEC.