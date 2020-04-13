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13 апр 2020

Fiat Chrysler и PSA сольются несмотря ни на что

Fiat Chrysler и PSA сольются несмотря ни на что

Глава PSA Карлос Таварес опроверг слухи о возможном срыве сделки с FCA на фоне пандемии коронавируса

Итало-американский Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французская PSA Group постараются максимально ускорить процесс сделки по полному слиянию. Об этом со ссылкой на главу PSA Карлоса Тавареса сообщает Automotive News.

При этом ранее сообщалось, что сделка между двумя автопроизводителями может не состояться в связи с пандемией нового коронавируса. Это связано с обвалом экономики на ведущих мировых рынках, в том числе в США и Европе, с остановкой производства на крупнейших автомобильных заводах по всему миру, а также с падением продаж новых машин. Интересно, что в совете директоров будет 11 членов: по пять человек со стороны FCA и PSA, а также один руководитель. Председателем управляющего органа назначен нынешний глава Peugeot–Citroen Карлос Таварес, который также возглавит коллектив от PSA. Руководителем команды от FCA станет Майк Мэнли — нынешний генеральный директор Fiat Chrysler.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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