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26 мар 2019

Fiat Chrysler отказался объединяться с Peugeot-Citroen-Opel

Fiat Chrysler отказался объединяться с Peugeot-Citroen-Opel

Руководители Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Peugeot Societe Anonyme Groupe (PSA) больше не ведут переговоров о совместной работе, так как FCA не планирует увеличивать свое влияние на зрелый европейский рынок, пишет Wall Street Journal

По информации издания, руководству FCA не понравилась сама идея слияния, поскольку она подразумевает расширение позиций концерна на европейском рынке. Такое развитие событий может привести к росту зависимости FCA от продаж на европейском рынке, а это не входит в приоритеты альянса.

Тем не менее генеральный директор FCA Майк Мэнли заявил, что концерн готов рассмотреть другие форматы сделок, которые потенциально могут усилить позиции компании. Однако также он пояснил, что итоговое решение от него не зависит.  Аналитики придерживаются мнения, что сотрудничество FCA и PSA не лишено смысла: вместе они будут производить почти 9 млн. автомобилей в год, что даст им возможность конкурировать с Volkswagen, Toyota и альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi. Это особенно важно в сегменте малых автомобилей, которые популярны в Европе и Южной Америке.

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Журнал auto.ru, За Рулем

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