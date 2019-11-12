Fiat Chrysler разработал турбомотор на замену V8 Hemi.

Концерн Fiat Chrysler Automobiles запатентовал новый шестицилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. Чертеж силового агрегата появился на сайте американского патентного ведомства. Инсайдеры утверждают, что новый мотор сможет выдавать более 500 лошадиных сил

Зарубежные источники утверждают, что новый двигатель будет доступен в различных вариантах форсировки в диапазоне от 360 до 525 лошадиных сил. С эффектом турбоямы будут бороться с помощью электронной технологии FCA eBooster. Наиболее мощные вариации «шестерки» могут быть использованы для замены HEMI V8.

Любопытно , но патент рядного турбомотора — первое документальное подтверждение работы концерна над высокопроизводительным наддувным двигателем. По архитектуре новый силовой агрегат схож с «турбочетверкой» FCA GME-T4, но отличается дополнительными двумя цилиндрами.