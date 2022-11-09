Fiat раскрыл дату премьеры заряженного электрокара 500e

Входящая в концерн Stellantis марка Abarth, которая долгие годы выступает придворным тюнером Fiat, анонсировала свою новую модель. Ее премьера состоится 22 ноября

Речь идёт о «заряженной» версии модели Fiat 500e, работу над которой глава Оливье Франсуа официально подтвердил в марте этого года. Её замаскированные прототипы начали попадаться охотникам за автомобильными новинками в начале мая.

Любопытно, но инсайдеры поговаривают о том, что силовая установка не подвергнется никаким изменениям – то есть под капотом будет располагаться 116-сильный электрический движок. Чем же заряженная машина будет отличаться от обычного хэтчбека? Отвечаем - более мощными тормозными механизмами, и перенастроенной подвеской