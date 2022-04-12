Fiat возродит модель Topolino, но уникальной она не станет

Fiat Topolino (мышонок) в свое время стал для Италии тем же самым, что и Volkswagen Beetle для Германии - автомобиль поставил на колеса всю страну! Многие эксперты считают, что такая характеристика больше подходит модели Fiat 500, но если не Topolino, то последний вообще мог не появиться на свет.

Историческая модель являла собой маленькое двухдверное купе со складным верхом. Шестисоткубовый двигатель разгонял автомобильчик до 85 километров в час и отличался невысоким расходом топлива – 6 литров на сто километров. В новом воплощении автомобиль превратится в электрокар, точнее в электрический квадрицикл (в Европе данным тремином называют компактные одноместные либо двухместные электрокары, мощность которых не превышает десяти лошадиных сил) так как фактически Topolino New станет модифицированной версией Citroen Ami, а вся модификация будет заключаться лишь в замене эмблем, шильдиков, колесных дисков и вариантов отделки салона.

В движение Topolino New будет приводиться тем же 8-сильным электромотором, что и Ami. Максимальная скорость автомобильчика составит скромные 45 километров в час, а 5-киловаттный аккумулятор обеспечит 70-километровый запас хода.