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18 дек 2017

Фиксировать аварии на МКАД будут с помощью квадрокоптеров

Фиксировать аварии на МКАД будут с помощью квадрокоптеров

Мелкие и крупные аварии на МКАД зачастую буквально парализуют движение по основной транспортной артерии города. Перевернувшиеся фуры, многочисленные «паровозики» и так далее заметно усложняют движение и приводят к транспортному коллапсу во всем городе.

Несколько лет назад Госавтоинспекция передала городу большинство стационарных постов. Четыре из них расположены на МКАД и были переоборудованы в диспетчерские центра Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

На пунктах будут организованы открытые и крытые площадки для поврежденного транспорта. А разбор аварий  будет осуществляться современными измерительными приборами, цфровыми камерами и даже с помощью квадрокоптеров.

Все оформление аварий будет проходить уже на пунктах ЦОДД. К слову, все они расположены на внутренней стороне МКАД, поэтому самим оперативным службам, в случае если авария произойдет на внешней стороне, еще как-то предстоит добраться до места аварии.

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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