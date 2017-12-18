Мелкие и крупные аварии на МКАД зачастую буквально парализуют движение по основной транспортной артерии города. Перевернувшиеся фуры, многочисленные «паровозики» и так далее заметно усложняют движение и приводят к транспортному коллапсу во всем городе.

Несколько лет назад Госавтоинспекция передала городу большинство стационарных постов. Четыре из них расположены на МКАД и были переоборудованы в диспетчерские центра Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

На пунктах будут организованы открытые и крытые площадки для поврежденного транспорта. А разбор аварий будет осуществляться современными измерительными приборами, цфровыми камерами и даже с помощью квадрокоптеров.

Все оформление аварий будет проходить уже на пунктах ЦОДД. К слову, все они расположены на внутренней стороне МКАД, поэтому самим оперативным службам, в случае если авария произойдет на внешней стороне, еще как-то предстоит добраться до места аварии.