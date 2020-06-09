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9 июн 2020

Финны погнались за успехом Илона Маска

Финны погнались за успехом Илона Маска

Запуск автомобиля в космос будоражит умы многих новаторов. Такие нашлись и в Финляндии, правда, на серьезную компанию и механизмы им не хватило средств, зато их оказалось достаточно для покупки динамита…

Запустить машину в космос попытался финский экспериментатор. Он задумал вывести на орбиту автомобиль, используя только динамит. Для этого где-то в финском лесу вырыли яму и разместили в ней 70 кг динамита на глубине около двух метров. И сверху установили машину в вертикальном положении.

Миссия по доставке транспорта в космос закончилась неудачей. Автомобиль разорвало на множество осколков, которые разлетелись по лесу. Илон Маск запустил Tesla Roadster в космос на ракете Falcon Heavy в начале февраля 2018 года. Сейчас автомобиль дрейфует где-то в 227 млн километрах от Земли. А генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал вслед за электромобилем Маска отправить российский грузовик

При написании новости использовалась информация:
auto.mail.ru

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