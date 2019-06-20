Fisker выпустит электрический кроссовер с солнечными батареями

Компания Fisker опубликовала тизер нового электрического кроссовера, который сможет составить конкуренцию Tesla Model Y. Автомобиль получит крышу с солнечными панелями для подпитки аккумуляторов

В компании отметили, что электрокар станет первым в мире кроссовером с солнечными батареями на всю длину крыши. К сожалению, представители марки пока не намерены делиться подробной информацией о технологии, зато они охотно демонстрируют тот факт, что крыша у автомобиля будет сдвижной.

Между тем известно, что кроссовер будет оснащен силовой установкой с двумя электромоторами и комплектом аккумуляторов на 80 кВт•ч, благодаря которому автомобиль сможет проехать без подзарядки до 480 километров. Цена новинки составит около 40 тыс. долларов.