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20 июн 2019

Fisker выпустит электрический кроссовер с солнечными батареями

Fisker выпустит электрический кроссовер с солнечными батареями

Компания Fisker опубликовала тизер нового электрического кроссовера, который сможет составить конкуренцию Tesla Model Y. Автомобиль получит крышу с солнечными панелями для подпитки аккумуляторов

В компании отметили, что электрокар станет первым в мире кроссовером с солнечными батареями на всю длину крыши. К сожалению, представители марки пока не намерены  делиться подробной информацией о технологии, зато они охотно демонстрируют тот факт, что крыша у автомобиля будет сдвижной.

Между тем известно, что кроссовер будет оснащен силовой установкой с двумя электромоторами и комплектом аккумуляторов на 80 кВт•ч, благодаря которому автомобиль сможет проехать без подзарядки до 480 километров. Цена новинки составит около 40 тыс. долларов.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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