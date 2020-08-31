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31 авг 2020

Физлицам в России хотят запретить владеть автобусами

Физлицам в России хотят запретить владеть автобусами

Госавтоинспекция хочет запретить россиянам регистрировать на себя автобусы. Ведомство рекомендует принять поправки в законодательство, согласно которым владельцами автобусов могут быть только юрлица

Речь идет о транспортных средствах категории М3. Это автобусы, использующиеся для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя более восьми мест для сидения, максимальная масса которых превышает пять тонн. В Госавтоинспекции считают, что простым автомобилистам такие машины не нужны, даже если у них много детей.

По данным страховых компаний, автобусные перевозки занимают печальную третью строчку рейтинга по количеству жертв. На первом месте — вертолетные перевозки, на втором — речной транспорт.

Как заявили в экспертном центре «Движение без опасности», более 50% автобусов находятся в собственности у физических лиц. Это до недавнего времени позволяло избегать массы проблем с соблюдением требований по пассажирским перевозкам. Но более 40% ДТП приходится именно на водителей автобусов, которые принадлежат физлицам. Вступившее в силу требование об обязательном лицензировании таких перевозок тоже особого эффекта не дало, сообщает «Российская газета».

При написании новости использовалась информация:
Drom

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