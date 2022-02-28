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28 фев 2022

Ford GT40 превратили в классический электрокар

Ford GT40 превратили в классический электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Британская фирма  Everatti, занимающаяся переделкой классических автомобилей в электрокары, представила свой новый проект.  В этот раз руки английских инженеров дошли до  американского спорткара, который в свое время победил  Ferrari

Несложно догадаться, что речь идет о Ford GT40, а знаменитая победа над итальянцами – это сезон 1966 года гонок «24 часа Ле-Мана», когда пятикратная серия побед Ferrari прервалась.  К слову, GT40 выиграл в Ле-Мане  четыре сезона подряд.

Но вернемся к самому проекту.  Штатную силовую установку «выкинули на мороз», а ее место заняли два электромотора, общей мощностью в 800 лошадиных сил.  Сообщается, что машину оборудовали звуковым имитатором ДВС  - ради безопасности пешеходов.

Впрочем, что-то мне подсказывает – дальше трека автомобиль выезжать не будет. Все дело в скромном запасе хода. Батарея ёмкостью всего 46 кВт•ч обеспечит автономность не более 200 километров. Зато динамика здесь выдающаяся – разгон до сотни занимает менее четырех секунд. К слову, оригинальный GT40 обладал пятилитровым 485-сильным мотором V8. Разгон до сотни у бензинового аналога занимал 5.7 секунды.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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