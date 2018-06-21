В мире стало еще одним альянсом больше: Ford и Volkswagen заключили соглашение о совместной разработке и производстве автомобилей. Правда, меняться акциями компании не собираются.

Особых подробностей о соглашении нет. Ford в своем заявлении сообщил, что подписанное соглашение «потенциально позволит делать самую широкую гамму автомобилей, в том числе компании намерены разработать линейку коммерческой техники для большего удовлетворения потребностей своих клиентов».



У Ford сильны позиции в сегменте пикапов на рынке Северной Америке, где F-150 является бестселлером на протяжении многих лет. У Volkswagen, владеющего MAN и Scania сильны позиции в сегменте грузовиков на европейском рынке.



Кроме того, обе компании активно работают над созданием электромобилей, а совместные разработки могли бы серьезно снизить себестоимость продукции.