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15 июл 2019

Ford попросит Volkswagen поделиться

Ford попросит Volkswagen поделиться
Автор фото: фирма-производитель

Нет, речь идет не о деньгах, а о технологиях, которые немецкий концерн передаст компании Ford в рамках расширения сотрудничества.

В рамках нового соглашения Ford получит доступ к платформе MEB, создан­ной концерном Volkswagen для электри­ческих автомо­билей. Первая модель Форд на базе MEB появится в 2023 году. Производ­ство наладят на заводе Ford в немецком городе Кельн. Всего за шесть лет концерн планирует продать в Европе 600 тысяч электро­мобилей.

Надо отметить, что Авто­гиганты объединят усилия не только в разработке электро­мобилей и беспилот­ников, но и в сфере комерческого транспорта. Так, еще в январе было объявлено, что Ford займётся созданием средне­размерного пикапа (преемник Ford Ranger и VW Amarok) и фургона (на замену Transit Custom и Transporter), а Volkswagen сделает «каблук» (наследников Transit Connect и Caddy). Все модели будут продаваться под обоими брендами на мировом рынке. 

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При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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