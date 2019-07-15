Ford попросит Volkswagen поделиться

Нет, речь идет не о деньгах, а о технологиях, которые немецкий концерн передаст компании Ford в рамках расширения сотрудничества.

В рамках нового соглашения Ford получит доступ к платформе MEB, создан­ной концерном Volkswagen для электри­ческих автомо­билей. Первая модель Форд на базе MEB появится в 2023 году. Производ­ство наладят на заводе Ford в немецком городе Кельн. Всего за шесть лет концерн планирует продать в Европе 600 тысяч электро­мобилей.

Надо отметить, что Авто­гиганты объединят усилия не только в разработке электро­мобилей и беспилот­ников, но и в сфере комерческого транспорта. Так, еще в январе было объявлено, что Ford займётся созданием средне­размерного пикапа (преемник Ford Ranger и VW Amarok) и фургона (на замену Transit Custom и Transporter), а Volkswagen сделает «каблук» (наследников Transit Connect и Caddy). Все модели будут продаваться под обоими брендами на мировом рынке.