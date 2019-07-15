Ford попросит Volkswagen поделиться

Нет, речь идет не о деньгах, а о технологиях, которые немецкий концерн передаст компании Ford в рамках расширения сотрудничества.
В рамках нового соглашения Ford получит доступ к платформе MEB, созданной концерном Volkswagen для электрических автомобилей. Первая модель Форд на базе MEB появится в 2023 году. Производство наладят на заводе Ford в немецком городе Кельн. Всего за шесть лет концерн планирует продать в Европе 600 тысяч электромобилей.
Надо отметить, что Автогиганты объединят усилия не только в разработке электромобилей и беспилотников, но и в сфере комерческого транспорта. Так, еще в январе было объявлено, что Ford займётся созданием среднеразмерного пикапа (преемник Ford Ranger и VW Amarok) и фургона (на замену Transit Custom и Transporter), а Volkswagen сделает «каблук» (наследников Transit Connect и Caddy). Все модели будут продаваться под обоими брендами на мировом рынке.