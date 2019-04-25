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25 апр 2019

Ford придумал магазинную тележку с системой экстренного торможения

Ford придумал магазинную тележку с системой экстренного торможения
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford придумала тележку для супермаркетов, которая самостоятельно останавливается при обнаружении препятствия. Ее работа основана на системе Pre-Collision Assist, устанавливаемой на большинство моделей марки.

Многие наверняка сталкивались с ситуацией, когда оставленная кем-то без присмотра продуктовая тележка скатывалась и ударялась о борт какого-нибудь автомобиля. По всей вероятности инженеры Ford страдали от такой напасти не один раз, что и побудило их создать усовершенствованную тележку, которая сможет тормозить перед препятствиями.

Принцип действия прост - фронтальный радар следит за объектами на пути движения и в случае возникновения опасности активирует тормоз в переднем колесе. Разработка пока носит экспериментальный статус. Она стала частью проекта Ford Interventions по внедрению автомобильных технологий в повседневную жизнь.


 

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При написании новости использовалась информация:
Motor, Auto.ru

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