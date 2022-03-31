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31 мар 2022

Ford разрабатывает специальные светофоры для специального транспорта

Ford разрабатывает специальные светофоры для специального транспорта
Система умного мегаполиса, где дорожная инфраструктура работает в паре с городскими системами видеонаблюдения и автомобилями, уже прочно прописалась в европейских городах. Теперь автоконцерны предлагают свои различные проекты.
Взять, к примеру, американскую компанию Ford, которая недавно показала прототип умного светофора, который делает приоритетным проезд для автомобилей полиции, скорой помощи и пожарной службы. Технология, лежащая в основе разработки, называется Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X) и обеспечивает беспроводную связь автомобиля буквально со всем вокруг – с другими машинами, пешеходами и, как в данном случае, объектами дорожной инфраструктуры.  
 
На каждый светофор установлен комплекс из камер и лидаров, которые фиксируют машины в дорожном потоке, заметив машину спецслужб светофор будет включать зеленый свет, тем самым пропуская транспорт. Систему уже испытали в немецком городе Ахен, где она показала себя самым успешным образом.

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